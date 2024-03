Osasco Vôlei recebe o Pinheiros nesta quarta-feira no primeiro jogo dos playoffs

O Osasco Vôlei, vice-lider da Superliga Feminina de Vôlei, recebe o Pinheiros no Ginásio José Liberatti nesta quarta-feira (27), às 21h.

Será a primeira rodada dos playoffs, em que as vagas para as seminifinais serão disputadas na melhor de três partidas. A segunda partida contra o Pinheiros, que se classificou em 7º, será no sábado (30), às 21h30, na casa das adversárias, na capital.

Se houver necessidade, o 3º confronto será novamente no Liberatti no dia 3 de abril, às 21h.

Os ingressos já estão esgotados, mas a partida será transmitida pelo canal SporTV2.

Natália no Osasco

Segundo o blog do jornalista Bruno Voloch, a ponteira Natália Zilio, 34 anos, está deixando o Dínamo Moscou e está de malas prontas para voltar a Osasco.

A ponteira atua na Europa há quatro temporadas, tendo duas passagens pelo Dinamo Moscou e uma por Eczacibasi e Savino.

Ainda de acordo com Voloch, a atleta recebeu proposta do Minas e de Bauru, mas a admiração pelo técnico Luizomar, a identificação com o projeto e a proximidade com a família pesaram na decisão da jogadora pelo time osasquense. Natália chegou em Osasco em 2006 e deixou o clube em 2011.