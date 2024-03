Em Osasco, carro colide em caminhão e acidente deixa três feridos no Jardim São Pedro

Em Osasco, carro colide em caminhão e acidente deixa três feridos no...

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou três pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira (25), no Jardim São Pedro, em Osasco. A colisão aconteceu na rua Olívio Basílio Marçal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h56 e mobilizou cinco viaturas. Uma das vítimas, um homem de 25 anos, teve ferimento no rosto e na perna. O segundo ferido, também homem, 34, foi socorrido com ferimentos nos lábios e dores na bacia. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Conceição.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o terceiro ferido foi socorrido por equipes do SAMU e foram divulgadas informações sobre o quadro de saúde. Também não se sabe o que teria causado o acidente.