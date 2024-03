McDonald’s lança brindes inspirados em máquinas e produtos da rede nos combos McLanche Feliz

Com restaurantes em Osasco, Carapicuíba, Barueri e região, a rede de fast food McDonald’s lança, nesta terça-feira (26), linha de brindes para os combos do McLanche Feliz inspirada nos produtos e máquinas da rede.

Os consumidores poderão escolher entre seis brindes do “Brincando de Méqui”, sendo: máquina de bebidas, chapa, caixa registradora, Drive-thru, equipe e McLanche Feliz. O combo do McLanche Feliz pode ser adquirido por R$ 27,90 ou R$ 28,90, dependendo da região.

Outra novidade foi anunciada pelo McDonald’s: o McFlurry Chocrocante com Diamante Negro caba de chegar ao cardápio. A sobremesa é feita com o mix de baunilha do Méqui, cobertura de chocolate Chocrocante e finalizada com pedaços de Diamante Negro, da Lacta.