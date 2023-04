Barueri Vôlei está eliminado da Superliga Feminina

O time de Barueri foi eliminado ontem (10) da Superliga Feminina de Vôlei ao perder a segunda partida das quartas-de-final para o Praia Clube. O jogo foi disputado em Uberlândia e terminou 3×1 para as mineiras.

“O resultado de hoje não reflete o quão disputada e bem jogada foi a partida de hoje, contra o Dentil Praia Clube. O nosso Barueri Voleyball Club se despede da Superliga de cabeça erguida e com a certeza de que jogamos um voleibol bem jogado, com afinco e fairplay”, comunicou a equipe por meio de suas redes sociais.

Mercado

Agora, a expectativa é que o time inicie as despedidas e contratações para a próxima temporada.

A central Diana, que também atua na seleção brasileira, confirmou ontem que está de saída, mas não disse para qual time vai.

O próprio técnico, José Roberto Guimarães, deve aceitar convite para dirigir o time turco Turk Hava Yollari (THY) para a próxima temporada e deve levar algumas jogadoras com ele. O mercado acredita que as ponteiras Julia Bergman e Ana Cristina, e a própria central Diana devam acompanhar o técnico da seleção no novo time. O time de Barueri deve passar a ser treinado pelo auxiliar técnico de José Roberto, Wagner Coppini, o Wagão.

Maiara Basso, a oposta do Barueri que se tornou a maior pontuadora da Superliga, deve ir para o Sesi Bauru.