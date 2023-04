Henkel abre inscrições de estágio com vagas em Itapevi

A Henkel, dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu processo seletivo para recrutar estudantes universitários de diversas áreas de graduação.

As vagas de estágio são para as três unidades da Henkel no estado: Itapevi, São Paulo e Jundiaí.

Os universitários interessados tem de ter a formação prevista até 2025 e podem se inscrever gratuitamente até o dia 31 de maio pelo site da Companhia de Estágios.

Os selecionados podem iniciar suas atividades na companhia até julho de 2023.

Podem se inscrever estudantes universitários das seguintes áreas: Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Economia, todas as Engenharias, Química e Relações Internacionais.

Os aprovados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 1,9 mil, além de vale-refeição ou alimentação no local; planos de saúde e odontológico; fretado, vale-transporte ou estacionamento; desconto no Gympass; seguro de vida; 13º bolsa auxílio e cartão benefício de Natal.