Osasco vai participar de seminário sobre segurança alimentar na FGV

No dia 26 de abril, das 14h às 18h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) realiza o Seminário “Diálogos Intersetoriais sobre Segurança Alimentar: Desafios e Inovações” em seu Salão Nobre FGV 9 de julho (Rua Itapeva, 432 – Bela Vista, São Paulo).

O evento contará com a participação do Banco de Alimentos de Osasco, do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura; além da Cozinha Solidária do MTST; do iFood, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), entre outros.

O objetivo do evento é promover um diálogo entre negócios de impacto social, empresas, poder público, terceiro setor e formadores de políticas sobre segurança alimentar, envolvendo temas como combate ao desperdício de alimentos, combate à fome e desnutrição, produção e redistribuição de alimentos.

Para participar basta se inscrever gratuitamente no link oficial no site da FGV/ EAESP. O evento será realizado em formato presencial (com vagas limitadas) e online com transmissão ao vivo no canal da FGV no Youtube.

Confira a programação:

14h – Abertura

Tema: “Os desafios do sistema alimentar brasileiro”

Painelista: Walter Belik – Instituto de Economia da Unicamp e ONG Prato Cheio

Moderadora: Luciana Marques Vieira – FGV/EAESP

14h25 às 15h40 – Painel 1

Tema: “Desafios, inovações e políticas alimentares para a próxima década”

Painelistas: Laislla de Gouveia – coordenadora de Sustentabilidade do iFood e representante do Movimento Todos à Mesa; Juliana Medrado Tângari – Instituto Comida do Amanhã; João Dornellas – CONSEA-SP; Inês Rugani Ribeiro de Castro -Abrasco/Consea Nacional

Moderador: João Paulo Pucciariello Perez – Banco de Alimentos de Osasco

15h40 às 16h – Intervalo – coffee break

16h às 17h30 – Painel 2

Tema: “Iniciativas de impacto social para produção e redistribuição de alimentos”

Painelistas: Ana Paula Perles Ribeiro – Cozinha Solidária do MTST; Luísa Haddad – Pé de Feijão; Wagner Ramalho – Prato Verde Sustentável; Beth Cardoso – Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Jéssica Chryssafidis – Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV

Moderadoras: Camila Moraes e Isis Domingues – FGV/EAESP

17h30 às 18h – Encerramento com Gustavo Porpino (Embrapa Alimentos e Territórios)