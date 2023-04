Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de operador de caixa, montador e mais; salários de até R$ 3 mil

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 15 vagas de emprego em diversas áreas e funções. Os salários variam entre R$ 1.393 a R$ 3.000, de acordo com o cargo.

publicidade

As vagas disponíveis são para: operador de caixa, atendente de padaria, analista de marketing, ajudante de cozinha, representante comercial, montador, ajudante de montagem, soldador, consultor de vendas, operador de empilhadeira, assistente administrativo, auxiliar de limpeza e jardineiro.

Os interessados nas oportunidades devem fazer o cadastro no portal Emprega Brasil ou ir pessoalmente à Casa do Trabalhador de Barueri, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

publicidade

OPORTUNIDADES NA REGIÃO/ Henkel abre inscrições de estágio com vagas em Itapevi