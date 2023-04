PAT de Carapicuíba tem 150 vagas de agente de atendimento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba reúne 150 vagas para agente de atendimento, com salário de R$ 1.306.

O nome da empresa contratante não foi divulgado, mas o local de trabalho é em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A jornada é em regime de escala de segunda a sábado, das 8h40 às 15h ou das 14h10 às 20h.

Os requisitos exigidos pela empresa é que o interessado seja maior de 18 anos e tenha ensino médio completo. Podem participar do processo seletivo moradores de Carapicuíba.

Já a seleção será realizada às 9h desta quinta-feira (13), no PAT (dentro do Ganha Tempo que fica no Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). Necessário comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.