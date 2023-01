Barueri Vôlei joga amanhã (14) no José Côrrea

As meninas do Barueri Vôlei estreiam amanhã (14) no returno da Superliga Feminina de Vôlei 22/23 jogando em casa contra o Fluminense.

Em 8° na tabela, as comandadas de José Roberto Guimarães lutam para se manter na zona de classificação para os playoffs (8ª de final) da competição, enquanto o Fluminense está em 4° na tabela.

O jogo começa às 18h e a entrada no Ginásio José Corrêa é gratuita.

