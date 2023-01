As meninas do Barueri Vôlei terminaram o primeiro turno da Superliga de Vôlei Feminino na 8ª colocação na tabela. Isso significa que se os playoffs (8ªs de final) começassem hoje, as comandadas de José Roberto Guimarães estariam na disputa.

O próximo jogo do Barueri, já no returno, será nesse sábado (14), às 18h, no Ginásio José Corrêa, contra o Fluminense com entrada gratuita e transmissão pelo Canal Vôlei Brasil (pay per view).