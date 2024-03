Barueri Vôlei vence e se recupera na tabela de classificação da Superliga

O Barueri entrou em quadra na noite desta terça-feira (12) em São Caetano e venceu as donas da casa por 3×0. Na mesma zona da tabela de classificação da Superliga de Vôlei Feminino, o Maringá, que havia ‘roubado’ a 7ª posição na tabela do Barueri na rodada anterior, perdeu para o Pinheiros, que luta contra o rebaixamento, por 3×2. Com isso, Barueri retoma a 7ª colocação na tabela, seguido pelo Maringá, com apenas 1 ponto de diferença.

As atletas comandadas por Wagner Coppini voltam à quadra na segunda-feira (18) fora de casa contra o Pinheiros.