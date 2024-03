Emeief do Maria Helena, em Barueri, passa a atender 1100 alunos

Neste sábado, (16), a partir das 9h, a Emeief Francisco Zacarioto (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) será reinaugurada no Jardim Maria Helena, em Barueri. A unidade foi totalmente reconstruída e ampliada e passa a atender 1100 alunos.

publicidade

O novo prédio tem cinco pavimentos com 9.944,52 m² de área construída em terreno de 6.681,46 m². Como novidade do novo projeto, foi aberto espaço à Educação Infantil com 328 alunos matriculados. Já o Ensino Fundamental permanece e começa o ano letivo atendendo 861 estudantes.

A nova Emeief Francisco Zacarioto conta com elevadores, miniquadra, playground, solário, vivência coberta e descoberta, 28 salas de aula, sala multiuso, sala de professores, secretaria, apoio e administração, sanitários, vestiários e rampas acessíveis, cantina, cozinha e refeitório; quadra poliesportiva, grêmio, espaço para educação física, solário, leitura, sala de recursos, auditório para 80 pessoas, laboratórios de química, biologia, física, matemática e informática.

publicidade

A entrada para o estacionamento de funcionários, com 33 vagas cobertas, será pela rua Ipanema – nível com o segundo pavimento. A escola traz ainda estacionamento externo com oito vagas para visitantes.

A Emeief fica na rua Niterói, 35, Jardim Maria Helena.