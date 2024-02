A partir desta segunda-feira (26), a base operacional da Polícia Militar Rodoviária, localizado no km 25,3 da Rodovia Castello Branco, será desativada devido ao andamento das obras das novas marginais da rodovia.

Com esta alteração, a parada de ônibus e veículos no local não será mais possível. A opção para motoristas e demais usuários do sistema rodoviário será utilizar o ponto de parada de ônibus localizado no km 26,6.