Jandira abre inscrições para chamamento público emergencial com 100 vagas

A Prefeitura de Jandira abriu nesta sexta-feira (23) as inscrições para um chamamento público para profissionais em diversos cargos nas áreas da Educação, Saúde, Esporte e Desenvolvimento Social.

São 100 vagas, em caráter temporário, que exigem nível médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas até dia 5 de março por meio do preenchimento de formulário de inscrição disponível no site da Prefeitura de Jandira na aba “Chamamento Público Emergencial Edital n° 001/2024”. No site também é possível conferir as vagas, requisitos e salários.

O prazo inicial do contrato é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação.