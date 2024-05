Basket Osasco avança para as semifinais do Campeonato Brasileiro Adulto 2024

O Basket Osasco garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Adulto de Basquete 2024. Com a vitória de sexta (24) contra a equipe do Tatuí, o time fechou em 2 a 0 a rodada das quartas de finais dos playoffs, consagrando o avanço à fase decisiva da competição nacional.

Diferentemente da campanha passada, quando foi desclassificado pelo Cruzeiro em um jogo 3 pelas quartas, o Basket Osasco conseguiu avançar desta vez e terá a chance de disputar o tão sonhado título inédito de campeão brasileiro.

O Final Four, etapa que reúne as quatro melhores equipes da temporada, já tem data prevista para os dias 6, 7 e 8 de junho, mas ainda aguarda a definição dos outros classificados para determinar o local dos jogos.

Após decepcionar na última edição, sendo eliminado mais cedo do que esperava, o Basket Osasco mostrou força neste ano e chega embalado à decisão, onde terá pela frente adversários de alto nível na briga pelo troféu nacional.