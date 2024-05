Atirador mata homem e deixa duas pessoas feridas em churrascaria de Osasco

Um atirador matou uma pessoa e deixou outras duas feridas, no início da tarde do sábado (25), em uma churrascaria no bairro Presidente Altino, em Osasco. Foram pelo menos 15 disparos.

A polícia acredita que o alvo era o churrasqueiro que trabalhava no estabelecimento no momento do crime. Ele não resistiu e morreu no local. O atentado aconteceu no horário de almoço, na rua Osvaldo Collino, e a região estava movimentada.

Segundo relatos, um homem chegou em um carro na cor branca atirando contra o churrasqueiro. Os disparos acertaram a perna de uma funcionária da churrascaria e o braço de uma mulher que passava pelo local no momento do ataque. As duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao hospital da região.

Um veículo que estava estacionado em frente à churrascaria de Osasco ficou com as marcas de bala. O local foi isolado pela Polícia Militar e passou por perícia. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o atentado e quem é o autor dos disparos, que fugiu em seguida.