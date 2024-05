Corpus Christi será celebrado na Praça da Aldeia de Carapicuíba

A tradicional celebração de Corpus Christi será na próxima quinta-feira (30), na Praça da Aldeia, em Carapicuíba. A festividade católica, que homenageia a Eucaristia, terá início às 9h com a confecção dos tradicionais tapetes coloridos pelas ruas, seguida da Santa Missa às 16h. O evento conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Durante todo o período, haverá barracas de alimentação instaladas no local para atender os fiéis e visitantes. A ornamentação das vias públicas com desenhos feitos de serragem colorida remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriam as ruas para a passagem do Messias.

Na procissão de Corpus Christi, os peregrinos caminham sobre os tapetes enquanto o sacerdote leva o ostensório, peça que expõe a hóstia consagrada, representando o corpo de Cristo. A tradição, trazida de Portugal durante a colonização brasileira, celebra publicamente um dos rituais sagrados mais importantes do catolicismo.