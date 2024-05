Thiago Ventura se apresenta em Barueri nesta quarta (29)

O comediante Thiago Ventura desembarca em Barueri nesta quarta-feira (29) para apresentar seu mais novo espetáculo de comédia stand-up. O show acontece às 21h na Praça das Artes, localizada na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos.

Em seu 7º show solo, Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público, falando sobre amigos já conhecidos por quem o acompanha, relacionamentos e sexualidade na adolescência. Tudo de forma descontraída, objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia por meio do riso.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Express ou no Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci. O ponto de venda funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.