Farmácia Dose Certa de Itapevi reabre após reforma

A Farmácia Dose Certa, localizada no centro de Itapevi, foi reaberta nesta segunda-feira (27) após reforma. O local volta a funcionar na Praça 18 de Fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

As obras contaram com revisão elétrica e hidráulica, nova pintura e climatização, troca de equipamentos de ar-condicionado e teto, além da ampliação do saguão de espera e reposicionamento dos contêineres.

Essas melhorias visam proporcionar um espaço mais moderno, confortável e acessível para a população que utiliza o serviço de farmácia municipal, responsável pela distribuição gratuita de 178 medicamentos e insumos da assistência farmacêutica básica, para tratamento de doenças como diabetes, além de contraceptivos e produtos do programa Saúde da Mulher.

Para obter mais informações sobre os medicamentos disponíveis e como retirá-los, o telefone de contato é o (11) 4141-3235.