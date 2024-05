Tribunal de Justiça inaugura 2ª Vara do Juizado Especial Cível em Osasco

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) inaugurou na última sexta-feira (24) a 2ª Vara do Juizado Especial Cível na Comarca de Osasco, sede da 4ª Circunscrição Judiciária. A cerimônia, presidida pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, contou com a presença de autoridades dos três Poderes e representantes de instituições.

A nova unidade visa reforçar a prestação jurisdicional em Osasco, cidade com 743 mil habitantes e mais de 259 mil processos em tramitação. A juíza Denise Indig Pinheiro, titular da nova vara, destacou a importância dos juizados para a celeridade da Justiça.

Autoridades como a presidente da OAB Subseção de Osasco, o subprocurador-geral de Justiça e o prefeito da cidade elogiaram a iniciativa, ressaltando a necessidade de ampliação do acesso à Justiça diante do crescimento econômico de Osasco.

O presidente do TJSP, que iniciou sua carreira como juiz substituto em Osasco há 41 anos, celebrou a instalação da nova unidade, visando agilizar a prestação jurisdicional. Após a cerimônia, houve uma visita às obras do edifício que receberá o novo fórum.

Presidente do TJSP se reúne com magistrados

Torres Garcia aproveitou a visita a Osasco para realizar uma reunião de trabalho com os juízes da 4ª Circunscrição Judiciária, cuja sede é em Osasco. Durante o encontro, o presidente abordou diversos temas relacionados ao Poder Judiciário estadual, como previsibilidade de proventos, reajustes salariais, combate a demandas predatórias, implantação do juiz de garantias, reorganização de espaços físicos, contratos de serviços, nomeações, concursos públicos e atendimento de saúde itinerante aos servidores. Além disso, ele falou sobre a relação independente e harmônica com os outros Poderes. A reunião contou com a presença dos desembargadores coordenadores da 4ª Circunscrição, juízes assessores da Presidência e juízes das comarcas de Osasco, Barueri, Jandira, Carapicuíba, Itapevi e Santana de Parnaíba.