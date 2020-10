Basket Osasco encara Corinthians na estreia do Campeonato Paulista

Neste sábado (3), às 19h, o Basket Osasco recebe o Corinthians, no ginásio Geodésico, na Cidade das Flores, que não terá a presença de torcedores, seguindo os protocolos elaborados pela Federação Paulista de Basketball (FPB) e entidades sanitárias.

O time do técnico João Ricardo está confiante para a sua sexta participação consecutiva na elite do basquete paulista, ainda mais depois de conquistar o inédito título da Copa São Paulo no último fim de semana, em Sorocaba.

“O título da Copa São Paulo premiou a nossa preparação para o Paulista e chegamos mais entrosados e confiantes. Sabemos que o Estadual é um dos campeonatos mais equilibrados pelo nível das equipes, mas vamos lutar muito para fazer bons jogos e lutar pela classificação para a segunda fase”, destacou o ala-armador Bruno.

O Basket Osasco está no Grupo B do Campeonato Paulista e terá como adversários Corinthians (03/10) e Pinheiros (08/10) em casa, e Paulistano (16/10) e São Paulo (20/10) na capital. Quatro times de cada chave se classificam para a segunda fase, que será disputada em quadrangular sediado de turno único e completo.

Todos os jogos do Paulista 2020 serão transmitidos ao vivo, via streaming, pela TV FPB.

Reforços no Ninho da Coruja

O elenco do Basket Osasco está formado para a disputa da competição estadual. A base que disputaria o Brasileiro da CBB (competição suspensa por conta da pandemia) foi mantida e ganhou reforços, como o ala Gustavo Scaglia e o pivô Lupa, que já estrearam na Copa São Paulo.