Câmeras que gravam dentro e fora do carro em corridas da 99 serão instaladas a partir de segunda (5)

Motoristas que prestam serviço por meio do aplicativo 99 em São Paulo poderão instalar as novas câmeras de segurança da empresa, que gravam imagens dentro e fora do carro, a partir de segunda-feira (5).

O objetivo é trazer ainda proteção durante a corrida e aprimorar a colaboração da 99 com a polícia em eventuais crimes contra passageiros e condutores da plataforma.

As imagens externas são captadas por lentes “olho de peixe” que proporcionam uma visão panorâmica da frente do veículo. Assim, é possível filmar o campo de visão do motorista e capturar eventuais posturas agressivas e abordagens criminosas na frente do automóvel. As internas também usam lentes abrangentes que possibilitam ver toda a parte de dentro do carro, além de contar com modo noturno. O equipamento ainda registra som ambiente.

Integradas com sistema GPS próprio, as novas câmeras garantem a localização do carro com precisão. Além disso, funcionam com internet 4G dedicada — nos modelos anteriores o motorista usava a internet do próprio celular para rotear o sinal ao dispositivo. Isso significa que o equipamento agora possui chip próprio instalado, que garante conexão melhor e mais estável.

“A 99 é a única companhia do setor a oferecer a tecnologia de monitoramento das corridas por câmeras de segurança”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da empresa. “Lançamos a nova versão para trazer ainda mais tecnologia de ponta que oferece proteção e cuidado a passageiros e motoristas.”

O aplicativo afirma que todas as imagens são armazenadas de acordo com as Políticas de Privacidade e da Câmera de Segurança da 99, em conformidade com a legislação vigente. Ou seja, o app segue todas as leis aplicáveis, incluindo as questões referentes à proteção de dados.

Como funciona

A câmera é instalada próxima ao retrovisor central em oficinas especializadas. Além de captar imagens internas e externas, ela conta com um botão de emergência que pode ser pressionado pelo motorista a qualquer momento para acionar a Central de Segurança da 99.

Do começo ao fim de todas as corridas do app, as câmeras registram imagens periódicas. Quando os condutores apertam o botão de emergência, a Central de Segurança da 99 é avisada e o monitoramento em tempo real começa. Se necessário, a polícia é contatada e as gravações podem ser usadas para auxiliar as investigações das autoridades.

Todos os passageiros são avisados de que o carro possui um sistema de segurança por imagem antes de a corrida começar. O usuário pode escolher aceitar a viagem, ou não — nesse caso, outro veículo será enviado.

Custo ao motorista

As novas câmeras da 99 possuem o mesmo custo do modelo anterior. Ou seja, R$ 50,00 para instalação e R$ 9,90 para a taxa semanal do serviço de monitoramento. Até o dia 31 de outubro de 2020, no entanto, os condutores terão gratuidade do valor da manutenção semanal.

O motorista deverá arcar apenas com a taxa da instalação de R$ 50,00. Para os condutores que já têm o modelo antigo do dispositivo e desejam trocar pelo novo, não será preciso pagar pela taxa de instalação.