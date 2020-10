Basket Osasco joga contra o Pinheiros nesta quinta-feira (8)

Nesta quinta-feira (8), o Basket Osasco vai jogar pelo Campeonato Paulista contra Pinheiros, às 20h, no ginásio Geodésico. O time comandado pelo técnico João Ricardo vem de uma vitória contra o Corinthians na estreia do Estadual e espera manter o desempenho.

“Fizemos o dever de casa no primeiro jogo e agora teremos mais um desafio difícil, contra o Pinheiros. Trabalhamos com muita seriedade nos últimos dias para fazer um grande jogo, lutando desde o início pela vitória”, afirmou o ala-armador Edu Mariano.

O pivô Lupa, que vestiu a camisa do Pinheiros na temporada 2017/2018, conhece bem o adversário e acredita em mais um jogo acirrado pelo Estadual. “O Pinheiros tem uma base que sempre vem forte e agrega ao time adulto. Eles virão com o mesmo estilo de jogo, pegado, com essa entrega da garotada”, pontuou.

“É a cara do campeonato, uma competição muito pegada, com times que se entregam e têm muitas qualidades. A gente vai buscar segurá-los para fazer uma grande partida e tentar vencer o jogo”, continuou Lupa.

A partida será novamente realizada sem a presença de público, seguindo todas as recomendações de segurança e saúde, conforme protocolo elaborado pela Federação Paulista de Basketball. O jogo será transmitido ao vivo pela TVFPB, no YouTube.