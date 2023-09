Basket Osasco perde para o Mogi na luta pela vaga nos playoffs

O Basket Osasco perdeu o primeiro dos três jogos da fase de Realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete, disputado no último sábado (16) diante do Mogi Basquete. Nessa fase, estão sendo disputadas três vagas para a próxima etapa, sendo que os três melhores times, que ficaram entre sexto e nono na tabela, se juntarão aos cinco qualificados do outro grupo para a disputa do playoff quartas de final.

O placar, na casa do adversário, foi de 75 x 73.

O próximo duelo da Coruja na segunda fase do campeonato será na segunda-feira (25), às 19h, no Ginásio Wlamir Marques (Rua São Jorge, 777 – Tatuapé), contra o Corinthians. O terceiro e último jogo da fase será no dia 2 de outubro, às 20h, contra o Bauru Basket, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

