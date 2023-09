Templo Zu Lai realiza 1º Encontro Cultural em outubro

O Templo Zu Lai, em Cotia, realiza no dia 28 de outubro o 1º Encontro Cultural do Templo Zu Lai.

O evento é voltado a todos os interessados e apreciadores da cultura chinesa, artes marciais ou aqueles que desejam desfrutar de um final de semana em um local inspirador e repleto de beleza. As academias de Kung Fu e Tai Chi interessadas em participar com apresentações de seus alunos podem se inscrever preenchendo este formulário de inscrição.

O evento será realizado no sábado, 28/10, a partir das 9h30, no pátio do Templo (Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia, entrada no KM 28,5 da Rod. Raposo Tavares). A entrada e estacionamento são gratuitos.

Para mais informações- WhatsApp: (11) 91779-5756.