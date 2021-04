BBB 21: Arthur diz que votaria em Gil se ele se candidatasse como político pelo PT

Diálogos sobre política costumam ser evitados entre os participantes do BBB 21, mas na manhã desta sexta-feira (9), Gil e Arthur entraram no assunto.

O economista contava que sonhou com seus orientadores do doutorado e o crossfiteiro declarou que ele poderia virar político, por ser uma pessoa com muito estudo. “Se você virar politico, seu número vai ser o 13″, disse Arthur, sorrindo, em referência ao número do PT.

“No mínimo, né?”, respondeu Gilberto. Arthur emendou: “E eu vou votar em você”. Gil continuou, em tom de brincadeira: “Se [o número] subir um pouquinho, eu não viro [político] não”.

Em outra ocasião, Gil já afirmou que a ex-presidente petista Dilma Rousseff foi injustiçada no impeachment e Arthur a definiu como “braba”.

