“Não era pra assustar”, diz vendedor de batata de Itapevi “terror” de Gil do BBB 21

Batatá Uou, ex-vendedor de batata de Itapevi, ganhou destaque ao ser mencionado por Gil no BBB 21. O brother relembrou, em conversa com Juliette, o período em que viveu na cidade, no Jardim Rosemary, e os sustos que levou com o modo extravagante do vendedor, que agradeceu a lembrança e disse que não tinha a intenção de assustar.

publicidade

O brother revelou que tinha se assustava com o modo de Batatá Uou abordar os clientes. “Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, lembrou Gilberto.

O brother declarou que os sustos que levou com o vendedor de batata o fizeram pegar “ranço” e ele procurava passar sempre longe dele. “Meu Deus, peguei um ranço… Passava bem longe do cara”.

publicidade

A lembrança de Gilberto fez Batatá Uou ser bastante comentado em Itapevi e região. Hoje, em outro ramo, como eletricista, ele celebrou o fato de ter sido mencionado no BBB 21.

“Queria agradecer ao pessoal que lembrou do Batatá, que tem um carinho pelo Batatá. Um monte de gente mandou vídeo do Gil lembrando do susto que eu dei nele, mas não era para assustar, era o jeito que o Batatá vendia as batatinhas. Agradeço o carinho, a atenção de todos. Muito obrigado”, declarou, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

publicidade