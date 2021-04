BBB 21: enquete aponta Paredão acirrado entre Rodolffo e Caio

Rodolffo despontou como favorito para ser eliminado após ser indicado para o Paredão desta terça-feira (6), no BBB 21, mas a mobilização dos fãs do sertanejo pode fazer ele continuar na casa, com a eliminação de seu principal parceiro, Caio.

Se até a manhã de ontem, Rodolffo tinha quase 50% dos votos em enquete realizada pelo portal Uol, que costuma acertar as eliminações, até às 11h desta terça-feira, dia de Paredão, o sertanejo tinha 44,35% e havia sido ultrapassado por Caio, com 45,42%. O outro “emparedado”, Gil, corre por fora na disputa, com 10,23%.

Fãs do cantor têm contrariado a orientação dos administradores do perfil oficial dele, que pedem voto pela eliminação de Gil, e votado em peso pela saída de Caio, grande aliado de Rodolffo. A justificativa é de que trata-se da estratégia mais viável para mantê-lo no BBB 21 neste momento. “Analisei as parciais e observei que o paredão não era entre Gil e Rodolffo e sim entre Caio e Rodolffo”, justificou Dienny Carolynni, organizadora de uma das maiores torcidas do cantor no Instagram, em reportagem do Uol.

Declaração racista

Rodolffo foi alvo de polêmica no BBB da noite desta segunda-feira, durante o Jogo da Discórdia, após João Luiz desabafar e chorar devido a uma piada considerada racista feita pelo cantor, que comparou o cabelo do professor à peruca da fantasia do castigo do monstro.

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, declarou João Luiz.

O cantor ficou surpreso com o desabafo. “Se todo mundo observou como era a peruca do monstro… acredito eu que era um pouco semelhante”, respondeu.

João emendou o desabafo: “Não adianta você vir com discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção, que eu tô cansado de ouvir isso e não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar, nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Por que, que não é mais fácil pra você reconhecer que errou, cara? E você fala pra mim que você quer ser melhor e você acabou de reafirmar, você tá reafirmando a mesma coisa que você falou”.

Depois do Jogo da Discórdia, Rodolffo manteve a postura e disse, em conversa com Camilla de Lucas, que o pai e ele têm cabelo crespo. Ele foi repreendido pela influenciadora: “Não, Rodolffo. Deixa eu te falar, existe uma diferença entre cabelo cacheado, crespo, liso e ondulado. O que a gente mais luta hoje, é pela aceitação do nosso cabelo e essas comparações. Pode não ter sido sua intenção, mas isso magoa e pra gente que ouve é cansativo”.