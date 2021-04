BBB 21: Gil diz que Itapevi e Osasco são lugares “das cachorradas”: “me identifico”

Gil voltou a citar Itapevi e Osasco no BBB 21 e definiu os dois municípios como lugares “das cachorradas”: “Me identifico, porque é onde vivo minha vida inteira”, declarou, ao comprar, em conversa com Arthur, estas localidades a áreas nobres, como o Morumbi.

Gil passou por Osasco e Itapevi nos tempos em que era missionário na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon.

Gil dizendo que meu país OSASCO é mais legal que o Morumbi. É SOBRE ISSO! #bbb21 pic.twitter.com/h1ILWcft8I — Matheus Conthéaga (@teteusando) April 18, 2021

A declaração de Gil rendeu uma série de comentários no Twitter:

Gil falando q gosta de Osasco Poq e da cachorrada kkkkkkkkkkkkkkkkk Gil eu te amo — Aloha mô (@__sdrnan) April 19, 2021

Liguei o ppv e já peguei o Gil falando do meu país Osasco. Ninguém nunca divulgou tanto esse lugar quanto o nosso vigoroso. — Vic Monteiro (@vicmols) April 18, 2021

acabei de ver um vídeo do Gil falando que se identifica com osasco pq é o lugar das cachorrada, meu coração tá quentinho até, ainda bem que sou vigorado — lucas, o filho da gaga (@lucasandtheband) April 19, 2021

o gil falando que gostava de itapevi e osasco era lugar da cachorradaKKKKKKKKKKKK GIL EU TE AMO — gio do Vigor (@xaluppe) April 18, 2021

o gil falando de itapevi de novo kkkkkkk — 🤡 (@taaibarros_) April 18, 2021

Um dos casos que marcaram Gil em sua passagem por Itapevi foi o “ranço” que pegou de Batatá Uou, um conhecido ex-vendedor de batatas da cidade, que chamava a atenção pelos gritos para atrair a clientela.

O brother relembrou, em conversa com Juliette em fevereiro, os sustos que levou com o modo extravagante do vendedor e disse que se assustava com ele: “Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, lembrou Gilberto.

O brother declarou que os sustos que levou o fizeram pegar “ranço” e ele procurava passar longe. “Meu Deus, peguei um ranço… Passava bem longe do cara”.

A lembrança de Gilberto fez Batatá Uou ser bastante comentado em Itapevi e região. Hoje, em outro ramo, como eletricista, ele celebrou o fato de ter sido mencionado no BBB 21.

“Queria agradecer ao pessoal que lembrou do Batatá, que tem um carinho pelo Batatá. Um monte de gente mandou vídeo do Gil lembrando do susto que eu dei nele, mas não era para assustar, era o jeito que o Batatá vendia as batatinhas. Agradeço o carinho, a atenção de todos. Muito obrigado”, declarou, em vídeo compartilhado nas redes sociais.