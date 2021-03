BBB 21: mãe de Gil diz que fará campanha para eliminar o filho

Jacira Santana, mãe de Gil, revelou que fará uma campanha para eliminar o filho do BBB 21, quando ele for para o Paredão. Ela afirmou ao “Extra” que sofre ao ver o filho apontado pelos participantes do reality como falso e que tem sido atacada constantemente por pessoas que torcem contra o brother do lado de fora da casa.

publicidade

“Em nome de Jesus, vou pedir a Deus para que, se ele for para o paredão, que tirem ele. Vou fazer campanha para ele sair. Chamar todo mundo para votar. Se eu pudesse, tiraria meu filho de lá. Ele disse que sonhou que atendia o Big Fone e era eu. Pois sou eu aqui pedindo para ele sair”, declarou Jacira, muito emocionada.

Ela afirmou que a família tem sido alvo de muitas ameaças e que chegou a procurar um advogado para pedir orientação sobre como prestar queixa. “Não entendo isso. As pessoas são muito cruéis. Até ameaça de morte eu e meu neto recebemos. Isso não pode ser encarado de forma normal”.

publicidade

OLHA A BATATA // “Não era pra assustar”, diz vendedor de batata de Itapevi “terror” de Gil do BBB 21

A mãe de Gil disse ainda que ora muito para que o filho possa recuperar o brilho e a alegria que contagiou o público ao entrar no reality. “Gilberto sempre foi estudioso, na dele, calmo. Nunca vi arrumar uma briga. Quando entrou no programa, ele brilhava, se divertia. Ele soltou tudo o que podia ali dentro, pois sempre se segurou demais”, afirmou. “Ele está realizando o sonho dele, mas o pesadelo é nosso”, finalizou a mãe do brother.