BBB 21: na volta de Paredão falso, Carla Diaz se declara de joelhos para Arthur e recomenda “cuidado” a outros brothers

Na manhã desta quinta-feira (11), após retornar do Paredão falso do BBB 21, Carla Diaz foi recebida pelos brothers e aproveitou para se declarar, de joelhos, para Arthur: “Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?”.

A declaração de Carla foi aplaudida por outros brothers da casa. Em seguida, a atriz disparou: “Depois disso é uma outra temporada de Cathur que a gente não precisa dar spoiler”, disse, ao retornar indignada com as atitudes que observou enquanto esteve fora.

Já no Quarto Colorido da casa, Carla comentou com Juliette, Camilla de Lucar e João Luiz, que viu muita coisa. “Vocês têm que tomar cuidado, só falo isso”, disse, dirigindo-se ainda mais para Juliette.

Durante a conversa, Fiuk entrou no quarto e disse à Carla que sempre duvidou dela. “Talvez a sua volta seja algum motivo para eu resinificar algumas coisas”, disse. A sister rebateu: “Eu acho que você me interpretou de uma maneira bem equivocada. Só repensa, eu estou de coração aberto”.

Do outro lado

Já Sarah, Gilberto e Rodolffo, preocupados com o que Carla Diz pode ter visto enquanto esteve “fora da casa”, conversaram no quarto do líder. “Será que a gente falou coisa que não podia?”, questionou Sarah, que foi respondida por Rodolffo: “Falou um monte, né”.

“A gente não falou nada dela que a gente não tinha falado antes. Da Juliette a gente comentou algumas coisas que com certeza ela vai passar”, disse o pernambucano. Ao final da conversa, os três se olham e Gilberto disparou: “Ah, eu já quero ir domingo para o Paredão e acabar com esse sofrimento”.

