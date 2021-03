Associação de Nordestinos processa Karol Conká e Globo

A Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo (Anesp) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Rio de Janeiro contra Karol Conká e a Globo por declarações consideradas preconceituosas da cantora exibidas durante o BBB 21.

Na declaração alvo do processo, Karol Conká fazia críticas a Juliette, de Campina Grande, na Paraíba, associando educação ao local de nascimento. “Me disseram que lá na terra [Paraíba] dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha, tenho os meus costumes. Tenho muita educação para falar com as pessoas”, disse a cantora, em conversa com Thaís e Sarah durante o período em que ficou confinada no BBB 21.

Karol falando que Juliette é mal educada por que vem do Nordeste e ela própria é educada, visto que é de Curitiba. pic.twitter.com/uDYFjH4EZL — (ᗒᗣᗕ)՞ (@mar0aclira) February 3, 2021

No processo, a Anesp alega que Karol Conká cometeu os crimes de difamação e xenofobia. A associação pede que o Grupo Globo conceda espaço para direito de resposta, exige uma retratação de Karol em rede nacional, com envio de nota aos veículos de imprensa, e solicita a doação de mil cestas básicas a famílias carentes do Nordeste, segundo o portal “Notícias da TV”.

“Nós, da Anesp, sempre tivemos esse enfrentamento para tentar minimizar essa covardia, porque isso é uma covardia”, disse a fundadora da Associação dos Nordestinos de São Paulo, Francis Bezerra, ao site.

“Tem de respeitar o nordestino, tem que conhecer a nossa história para não discriminar. O mínimo que nós queremos é respeito às nossas tradições. Isso tem que acabar, isso é doloroso. As nossas crianças têm que brincar sem o medo de passarem pela chacota, de baterem na cabeça, de serem humilhadas. Nós não vamos parar enquanto esse tipo de situação acontecer”, completou ela, ao “Notícias da TV”.

Após sair do BBB 21 com o recorde de 99,17% de rejeição, Karol Conká negou que tenha preconceito contra nordestinos. “Quando eu falei que sou de Curitiba e falo mais baixo, é porque realmente a gente que é de Curitiba tem um tom mais baixo, mais chato de lidar com as coisas. Em nenhum momento eu desmoralizei ela, o sotaque dela. Eu acho incrível, não tive problema nenhum com isso. Tenho muitos amigos do Nordeste”, declarou a cantora, em entrevista no canal Multishow.

morrendo que a karol lançou um “não sou xenofóbica, tenho muito amigos nordestinos” 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/8DVk7FsDou — ana 🌱👩🏾‍🤝‍👨🏿 (@lerdissima) February 25, 2021

A Globo e a artista ainda não se manifestaram sobre o processo da Anesp.

