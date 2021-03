Homem sai de Itapevi para receber herança na Bahia e desaparece

A família procura por Nelci Souza, de 33 anos, que desapareceu após deixar Itapevi, onde morou por 12 anos, para receber uma herança do pai na Bahia. Ele está desaparecido há três semanas.

publicidade

Pouco insatisfeito com a vida que levava em Itapevi, Nelci decidiu retornar à sua terra natal. Sua mulher e os dois filhos viajaram primeiro. Já ele ficou para passar em uma consulta que estava marcada com um neurologista. “Não deu nada nos exames, mas a médica falou que ele estava começando a ter epilepsia. Ele não usava drogas, a única coisa que ele fazia era beber”, contou Jurandir Souza, uma irmã de Nelci à reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

No dia da viagem, o homem partiu de carro de Itapevi rumo à cidade de Macanjuba, no interior baiano, mas não chegou ao destino.

publicidade

Segundo a reportagem, uma irmã que mora em Salvador recebeu uma ligação de Nelci, em que ele dizia estar precisando de ajuda. Após o telefonema, ela entrou em contato com a família para avisar. “Depois disso, meu esposo mandou mensagem para ele e ele disse que estava em um matagal, que tinha homens querendo matar ele”, disse a irmã, que mora em Itapevi.

Dias depois, o carro de Nelci foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal, mas ele não foi mais visto. Três semanas se passaram desde a última vez que o homem falou com a família, que está desesperada sem saber de seu paradeiro.