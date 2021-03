Poucos banhos de participantes do BBB 21 deixam Felipe Neto “indignado”: “Cheiram mal”

Tem gerado comentários nas redes sociais uma lista com a suposta quantidade de banhos tomados pelos participantes do BBB 21 até esta segunda-feira (8), na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o perfil “Fiscal de Banhos do #BBB 21” no Twitter, quem menos tomou banho em 42 dias de confinamento foi a influenciadora digital Viih Tube, com 22 banhos. Em seguida vêm Fiuk (27) , Thaís (29) e Pocah (29). Já quem mais tem tomado banho são Camilla e Sarah, ambas com 48 até ontem.

Banhos tomados até hoje #bbb21

Julliette – 45

Sarah – 48

Gil – 46

Caio – 39

Rodolffo – 39

Thaís – 29

Viih tube – 22

Projota – 39

Arthur – 32

Carla – 35

Camilla – 48

João – 46

Pocah – 29

Fiuk – 27 — Fiscal de banhos do #BBB21 (@itsxGustA) March 8, 2021

Felipe Neto se revoltou com o levantamento, que aponta que boa parte dos participantes do BBB 21 tem uma média de menos de um banho por dia. “Eu moro a 10 minutos da casa do BBB, aqui no RJ. Trabalho o dia todo sentado no escritório com ar condicionado. Se eu fico mais de 20h sem banho, eu FEDO. E todo carioca sabe q é assim. Se em 42 dias a Thais tomou 29 banhos, Pocah 29, Fiuk 27 e Viihtube 22, eles CHEIRAM MAL”, declarou o influenciador no Twitter.

“Cara eu tô mto indignado com isso, pq vcs não tão? Hauahauhauahauhauah”, emendou. “Hoje eu tomei 2 banhos, por exemplo. Normalmente tomo 1, pq sou um vagabundo youtuber sedentário. A Bruna toma 2 todo santo dia, às vezes 3. Nossa eu tô revoltado”.

Cara eu tô mto indignado com isso, pq vcs não tão? Hauahauhauahauhauah Hoje eu tomei 2 banhos, por exemplo. Normalmente tomo 1, pq sou um vagabundo youtuber sedentário. A Bruna toma 2 todo santo dia, às vezes 3. Nossa eu tô revoltado. pic.twitter.com/HVSWFsNfRL — Felipe Neto (@felipeneto) March 9, 2021

O pouco número de banhos tomados por Viih Tube já foi alvo de piadas de outros brothers durante a gravação do Podcast do Líder no último dia 3. “A gente tem que falar sobre um assunto muito importante, que é a higiene aqui na casa. Temos que lembrar da Viih Tube. Hoje é que dia? Quarta-feira. Como tem festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho na quarta e, às vezes, no sábado”, ironizou Camilla de Lucas.