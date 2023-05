Biblioteca itinerante do Sesc leva milhares de livros a Cotia

O Projeto Bibliosesc, uma biblioteca itinerante que funciona dentro de uma carreta adaptada, segue com programação em Cotia. Desde março, a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, a carreta estaciona na Praça da Matriz, no Centro de Cotia, com o seu acervo de 4 mil títulos que podem ser acessados e emprestados pela população.

No acervo, o público encontra publicações de literatura infantil, juvenil, adulta, jornais, revistas, entre outras. A população conta ainda com bibliotecários que permanecem no local para auxiliar no que for preciso.

Para emprestar um livro, basta o morador apresentar documento e comprovante de endereço para fazer um cadastro na hora e já levar para casa o livro escolhido. Cada pessoa pode emprestar até três publicações por 15 dias – se precisar, o empréstimo pode ser renovado.

A próxima passagem da carreta Bibliosesc em Cotia será no dia 25 de maio, das 10h às 15h, na Praça da Matriz de Cotia (rua Senador Feijó – Centro). Depois, no dia 22 de junho; 6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto; 14 e 28 de setembro; 26 de outubro; e 9 e 23 de novembro, no mesmo local e horário.

O projeto é resultado de uma parceria entre o Sesc e a Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.