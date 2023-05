Concurso público em Carapicuíba abre vagas de monitor de transporte escolar, fiscal de tributos e outras

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Carapicuíba com 14 vagas em diversos cargos de nível médio, técnico e superior.

As oportunidades são para as funções de monitor de transporte escolar, instrutor de zumba, instrutor de capoeira, instrutor de muay thai, instrutor de kickboxing, instrutor de judô e de karatê, técnico em infraestrutura de rede e telefonia, fiscal de tributos e médico ginecologista.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 23 de julho de 2023, com questões que abordarão Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.

Saiba como se inscrever no concurso público com vagas na Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições vão até o dia 16 de junho, no site www.concursosrbo.com.br/, com taxa que varia entre R$ 25 e R$ 19, de acordo com o cargo. O edital e mais informações estão disponíveis aqui [página 4].