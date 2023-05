Mães acolhidas pelo Centro de Atendimento à Vítima de Violência de Barueri ganham dia de beleza

A Secretaria da Mulher de Barueri promoveu um dia especial para as mães atendidas pela Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM). Foram oferecidos serviços de beleza como escova no cabelo, esmaltação e maquiagem.

publicidade

A operadora de caixa Daniela Marques, que é mãe solo de três filhos, ficou emocionada ao se olhar no espelho após os cuidados que recebeu. “Parece algo simples, mas que muda tudo. Faz muitos anos que não me maquio. A minha autoestima está voltando, quem sabe a partir de agora começo a olhar pra mim de novo. Essa mudança é possível”, disse.

Para Simone Sousa, 34 anos, mãe de dois filhos, foi uma descoberta de sua beleza. “Amei tudo, mudou totalmente o meu visual. Mudei internamente também, melhorou a minha autoestima. Há nove anos que eu não arrumava o cabelo e fazia maquiagem. Isso tudo representa o amor próprio, a valorização da gente”. Ela lembra a importância do espaço para sua proteção. “Este local é maravilhoso. Aqui eu me sinto protegida e segura”, afirmou Simone.

publicidade

A ação realizada no salão de beleza da Secretaria da Mulher de Barueri continua no dia 25 de maio, desta vez, para mamães de filhos com deficiência, das 9h às 11h30. A programação especial para o mês das mães segue até dia 29 de maio.