Prefeitura de Carapicuíba realiza Mutirão do Emprego com mais de 500 vagas nesta quinta-feira (18)

Prefeitura de Carapicuíba realiza Mutirão do Emprego com mais de 500 vagas...

Na quinta-feira (18) a Prefeitura de Carapicuíba realizará mais uma edição do Mutirão do Emprego.

Serão oferecidas mais de 500 vagas em diversas áreas.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, trazer documentos pessoais e currículo atualizado.

A ação será no Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce) a partir das 8h com distribuição de senhas (limitadas).

Confira as vagas disponíveis:

