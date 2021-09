Bicheiro assassinado em Itapevi era acusado de mandar matar traficante em 2007

O bicheiro morto a tiros na tarde desta quinta-feira (16), em Itapevi, era acusado pelo Ministério Público de ser o mandante do assassinato de um suposto traficante na cidade em 2007, ocorrido com as mesmas características.

Gilson Sobral de Oliveira, suspeito de chefiar o Jogo do Bicho em Itapevi e conhecido como Gilson Bicheiro, foi executado com vários tiros por volta das 16h de quinta em uma estrada de acesso à rodovia Castello Branco, por homens armados que cercaram sua caminhonete. Um homem que estava com ele também foi baleado, mas foi socorrido rapidamente pelo SAMU e sobreviveu.

Gilson Bicheiro foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 2012 como mandante do assassinato do suposto traficante Cristian Bechara, de 30 anos, em outubro de 2007, que ocorreu de modo semelhante, no Bairro dos Abreus, também em Itapevi.

Cristian estava em um um carro quando foi atingido por tiros disparados por ocupantes de uma Blazer preta, que fugiram em seguida. Ele e um outro homem que estava no veículo morreram.

Em setembro de 2011, Alan Correia da Silva, acusado pelo Ministério Público de ser o assassino, foi morto a tiros de modo semelhante, quando dirigia a mesma Blazer preta que teria sido usada na morte de Cristian.

Em 2014, Gilson Bicheiro chegou a ter a prisão decretada acusado de ser o mandante do assassinato de Cristian, mas acabou solto menos de duas semanas depois por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (Com informações do “Itapevi Agora”)