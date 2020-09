Biscoito. Caramelo. Chocolate! Sorvete Twix é lançado pela Kibon

A Kibon acaba de lançar o sorvete Twix, com a tradicional combinação de biscoito, caramelo e chocolate. Disponível na versão de 800ml, novo Kibon Twix chega para completar a família de sucesso, que já tem M&M’s e Snickers.

“Nosso objetivo é surpreender nossos consumidores com novidades relevantes para o mercado nacional. O sorvete de Twix chega para criar momentos deliciosos e uma experiência diferenciada para os fãs do chocolate”, afirma Renata Sato, Head de Marketing da Mars Wrigley, responsável pelo Twix, no Brasil.

O novo Kibon Twix já está disponível nos principais pontos de venda de todo o Brasil, assim como nos maiores aplicativos de delivery do país.

