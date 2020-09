PM recupera caminhão roubado que saiu de Barueri com carga de quase R$ 1 milhão

A Polícia Militar do Rio de Janeiro localizou, na noite da terça-feira (15), um caminhão que transportava uma carga de remédios avaliada em R$ 956.594,44, que saiu de Barueri e havia sido roubado. O veículo foi encontrado em um sítio no distrito de Ibitiguaçu, em Santo Antônio de Pádua.

O caminhão tinha destino a uma distribuidora de medicamentos na cidade de Serra, no Espírito Santo, mas foi roubado no meio trajeto, de acordo com informações do 36° Batalhão da Polícia Militar.

O motorista do veículo foi localizado em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e segundo a empresa, ele ficou de se apresentar na quarta-feira (16), na Delegacia de Pádua, para prestar depoimento. A carga permaneceu intacta.

