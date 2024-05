Bitso, líder em criptomoedas na América Latina, escolhe Osasco para sua sede

Osasco conquista mais um unicórnio: Bitso, líder em criptomoedas na América Latina, escolhe a cidade para sua sede.

A Bitso é uma das principais empresas unicórnio da América Latina, líder no setor de moedas virtuais e pagamentos digitais.

Segundo o prefeito Rogério Lins, que deu a notícia em suas redes sociais, depois de um passado recente em que a cidade enfrentava a saída de diversas empresas, a realidade mudou completamente. Hoje, Osasco se consolida como um polo atrativo para grandes companhias, formando um verdadeiro Vale do Silício local.

Em suas palavras, o prefeito de Osasco expressou orgulho pela conquista e deu as boas-vindas à empresa bilionária: “Eu quero dar as boas-vindas à Bitso, a líder da América Latina no setor de moedas virtuais e pagamentos. Com isso, nosso Vale do Silício recebe mais uma grande empresa que traz desenvolvimento econômico e oportunidades para nossa população”.

Apesar de reconhecer que ainda há desafios a serem superados, o prefeito demonstrou confiança no caminho que a cidade vem trilhando. “Temos muito ainda por fazer em Osasco, mas tenho certeza de que estamos no caminho certo. Que Deus abençoe a todos nós”, afirmou.

A instalação da Bitso em Osasco é um marco histórico que coloca a cidade no mapa das regiões mais promissoras para o setor de tecnologia e inovação, atraindo investimentos e talentos de ponta. Com a chegada dessa nova unicórnio, Osasco se consolida como um centro emergente para o desenvolvimento de soluções disruptivas no universo das criptomoedas e finanças digitais.