Osasco recebe o maior Seminário de Inteligência Humorística do Brasil

Osasco sediará o maior Seminário de Inteligência Humorística (S.I.H.) do Brasil nesta sexta-feira (31), a partir das 18h35, no Teatro Municipal Glória Giglio.

Organizado pelo Grupo Fison, o S.I.H. tem como objetivo principal ajudar os participantes a desbloquearem seu verdadeiro potencial por meio do humor e da risada. Ao longo do dia, serão realizadas vivências e palestras cuidadosamente projetadas para explorar como o riso pode ser uma ferramenta poderosa na superação de desafios, no alcance de metas e no cultivo de relações mais positivas.

Segundo Flávio Ferreira, organizador do evento, “Está na hora de dar uma reviravolta em sua vida cotidiana e trazer mais humor, felicidade e clareza para cada momento! O Seminário de Inteligência Humorística é uma experiência única que vai transformar sua maneira de encarar o mundo”.

As dinâmicas e atividades propostas visam desenvolver a inteligência emocional dos participantes, desvendar crenças limitadoras e proporcionar clareza sobre seus objetivos de vida. Tudo isso será feito de forma leve e inspiradora, combinando sabedoria e diversão.

O evento, que tem caráter social, terá vagas limitadas. Os participantes deverão adquirir seus ingressos pelo site Bilheteria Express e ainda levar 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social da Cidade de Osasco.

Com a promessa de uma jornada inesquecível rumo ao “melhor eu”, o Seminário de Inteligência Humorística convida os osasquenses a se prepararem para rir, aprender e crescer como nunca antes, desvendando o poder transformador do sorriso e da alegria para uma vida mais plena e satisfatória.