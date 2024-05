CCR ViaOeste realiza operação de lançamento de vigas no trevo de Alphaville, em Barueri, neste feriado

A CCR ViaOeste realiza nesta quinta (30) e sexta-feira (31) uma operação para lançamento de vigas no trevo de Alphaville, em Barueri.

A operação faz parte do avanço das obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castello-Branco, em Barueri.

A concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, vai lançar as vigas metálicas nas madrugadas desta quinta-feira (30/5) e sexta-feira (31/5).

A intervenção acontecerá das 22h às 5h, na altura do quilômetro 23 da pista leste, sentido Capital, no trevo de Alphaville. Essa operação é necessária para a execução das vigas longarinas do novo viaduto que está sendo construído no local.

Durante a realização dos trabalhos, em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, será adotada uma operação “pare-e-siga” no trevo, visando garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas. No entanto, o tráfego na Rodovia Castello-Branco não será impactado.