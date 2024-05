Detran-SP e Polícia Civil lacram desmanche clandestino em Osasco

Em uma ação conjunta, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio (Divecar) da Polícia Civil fecharam nesta terça-feira (28) um desmanche irregular que funcionava em Osasco. A operação resultou na apreensão de centenas de peças automotivas sem procedência comprovada.

O local estava em processo de credenciamento junto ao Detran-SP, o que significa que não deveria estar operando. No entanto, foram encontrados faróis, portas de carros, cintos de segurança, sistemas de freio e de suspensão, todos sem o selo de rastreabilidade exigido por lei.

As peças, tanto novas quanto usadas, eram comercializadas irregularmente, já que o estabelecimento não possuía a devida autorização. O proprietário do desmanche foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

A ação teve início após um trabalho de monitoramento realizado pelo Detran-SP, que acompanha a regularidade do credenciamento desses estabelecimentos. As autoridades suspeitam que muitas das peças apreendidas sejam as chamadas “peças de sangue”, provenientes de furtos de veículos e que alimentam uma cadeia criminosa.