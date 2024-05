Governo do Estado vai adquirir novo aparelho de hemodinâmica para Hospital Regional de Osasco

Governo do Estado vai adquirir novo aparelho de hemodinâmica para Hospital Regional...

Atendendo a uma solicitação do mandato do deputado Gerson Pessoa, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que vai adquirir de um novo aparelho de hemodinâmica para o Hospital Regional de Osasco. A ordem de compra foi assinada hoje pelo Secretário de Saúde, Eleuses Paiva. O investimento representa um avanço significativo na prestação de serviços de saúde na região, prometendo mais agilidade nas filas de exames e procedimentos cardiovasculares.

publicidade

A hemodinâmica é uma técnica utilizada na identificação de obstruções de artérias coronárias e problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos. O procedimento emprega a mesma técnica do cateterismo e pode ter uma duração de 20 a 30 minutos.

Com o novo equipamento, o Hospital Regional de Osasco terá sua capacidade de atendimento ampliada, beneficiando diretamente os pacientes que necessitam de exames e intervenções relacionadas a doenças cardíacas. A redução no tempo de espera para esses procedimentos é crucial, uma vez que pode significar a diferença entre a vida e a morte em casos mais graves.

publicidade

O deputado Gerson Pessoa, cujo mandato foi responsável pela solicitação do investimento, destacou a importância da aquisição do aparelho de hemodinâmica. “Essa é uma conquista muito importante para a população de Osasco e região. Com o novo equipamento, teremos uma diminuição significativa nas filas de espera, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente para os pacientes que necessitam desse tipo de procedimento”, afirmou.