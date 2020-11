Black Friday do Cinemark Osasco tem ingressos a R$ 5 e pipoca Mega em dobro

A Black Friday do Cinemark Osasco, no Shopping União, tem ingressos a R$ 5 em diversas sessões promocionais.

publicidade

Serão exibidos em sessões promocionais no Cinemark Osasco os filmes O 3º Andar – Terror na Rua Malasana, Possessão – O Último Estágio, Tenet, Trolls 2, Convenção das Bruxas e BTS Break The Silence: The Movie. A programação completa pode ser conferida no site: www.cinemark.com.br.

Além de ingressos a partir de R$ 5, as salas do Cinemark oferecem o combo de pipoca Mega em dobro em promoção de Black Friday. Quem comprar um, ganha dois.

publicidade

Sessões promocionais de Black Friday com ingressos a R$ 5 no Cinemark Osasco:

Quinta-feira (26) //Trolls 2 (dub) | 16h40 // O 3º Andar – Terror na Rua Malasana (dub) |17h30 // Tenet (dub) | 18h50 // Possessão – O Último Estágio (dub) | 20h20

Sexta-feira (27) // Convenção das Bruxas (dub) | 16h // Trolls 2 (dub) | 16h40 // BTS Break The Silence: The Movie (leg) | 18h50 // Possessão – O Último Estágio (dub) | 20h20

publicidade

A programação completa pode ser conferida no site: www.cinemark.com.br.