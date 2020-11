Black Friday no SuperShopping Osasco terá descontos de até 70%

O SuperShopping Osasco preparou uma super Black Friday para este ano. Durante os dias 6, 13, 20, 27, 28 e 29, diversas lojas do empreendimento estarão com descontos de até 70%.

Para que todos participem, a promoção abrange as lojas físicas e também a loja virtual do shopping center, que mantém os serviços de delivery e drive thru para quem prefere fazer suas compras sem sair de casa.

“Preparamos uma Black Friday especial para este ano porque sabemos o quanto 2020 tem sido desafiador e queremos oferecer as melhores oportunidades de compra para nossos clientes, com descontos exclusivos das melhores marcas do país e da região”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Nesta sexta-feira (6), marcas como Artex, BMart Brinquedos, Imaginarium e DK Prá Lá já estarão com descontos especiais. Para quem não abre mão de visitar o SuperShopping pessoalmente, o empreendimento mantém todas as normas de segurança e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo até às 20h.

Para quem aderiu às compras on-line, o SuperShopping preparou descontos especiais em sua loja virtual. Basta combinar o pagamento e a entrega com o lojista. Os serviços de delivery e drive thru estão disponíveis diariamente.

