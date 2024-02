Blocos Calma Moreno e Oz Dance agitam Osasco neste sábado e domingo

A programação de Carnaval em Osasco está garantida para o fim de semana. O bloco inclusivo Cores em Você se concentra no Jardim Cipava na sexta-feira (9), das 9h às 12h. Confira o endereço abaixo.

Já no sábado (10), o bloco Calma Moreno agita o Piratininga, no bar e restaurante do Piauí (Rua Frei Gaspar, 160), das 17h às 22h.

O bloco de rua Oz Dance chega com tudo ao Km 18, a partir das 11h, na Rua São Maurício. A folia vai reunir apresentações de artistas, entre outras atrações. Também haverá barracas com a venda de hambúrguer, cachorro-quente, churrasco e bebidas.

Carnaval de rua em Osasco:

Bloco Cores em Você

Quando: 9/2, das 9h às 12h

Local: Rua Luís Antônio Padrão – Praça Antônio Alberto Garcia//

Bloco Calma Moreno

Quando: 10/2, das 17h às 22h

Local: Rua Frei Gaspar 160 //

Bloco Oz Dance

Quando: 11/2, das 8h às 20h

Local: Rua São Maurício 411//