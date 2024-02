Tragédia em Cotia: GCM atira em inspetor e subcomandante e comete suicídio

Na manhã desta quarta-feira (7), um guarda municipal identificado até o momento como Fam, atirou no inspetor e no subcomandante da corporação e depois tirou a própria vida na base da guarda civil.

O inspetor, identificado como Carlos Roberto Pires, que foi atingido na cabeça, morreu e o subcomandante, que foi identificado como Luciano Stefano de Oliveira, segue internado no Hospital Regional de Cotia e ainda não há informalções sobre seu estado de saúde. Segundo o jornal Metrópoles, ele teria levado pelo menos 8 tiros nas costas e peito.

O prefeito Rogério Franco foi até as redes sociais para dizer que a administração segue empenhada para saber o que de fato aconteceu e o que teria motivado o ato que acabou gerando essas duas mortes.

Desentendimento por escalas

Ainda de acordo com o jornal Metrópoles, o guarda Fam não teria feito um curso de qualificação, com duração de 20 horas, e por isso teve sua escala de trabalho alterada. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Cotia, o agente precisava de um certificado necessário para a manutenção de seu porte de arma (conforme exigência da Polícia Federal) e por não tê-lo, estava cumprindo serviço operacional.“Os disparos foram feitos por uma arma pessoal, que estaria guardada em seu carro particular”, disse a prefeitura, em nota.

Na hora dos fatos, Fam estava no pátio da corporação quando se desentendeu com o subcomandante enquanto portava uma arma de uso particular.

No momento do desentendimento entre o agente e seu subcomandante, o inspetor Pires tentou intervir, momento em que foi alvejado no olho e veio a óbito.

Logo depois de atirar no subcomandante, ainda conforme apurado pela reportagem do Metrópole, o GCM se matou.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil investiga a morte de um guarda municipal após o mesmo atirar contra dois colegas e atentar contra a própria vida, durante uma discussão na manhã desta quarta-feira (7), em Cotia. Os outros dois guardas baleados, um deles não resistiu aos ferimentos, já o segundo permaneceu internado. O local está sendo preservado para a perícia e a ocorrência sendo apresentada na Delegacia de Cotia. Mais detalhes serão passados ao término do registro.

*Com informações do jornal Cotia e Cia e Metrópoles. A matéria será atualizada assim que forem divulgadas novas informações.